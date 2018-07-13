Muharrem İnce: Yerel seçimden sonra CHP kurultaya gitmeli

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Habertürk kanalında katıldığı programda seçim dönemine ve CHP'ye dair açıklamlarda bulundu.

"CHP kurultaya gitmeli, yenilenmeli" diyen İnce, seçim kampanyası dönemindeki apolet tartışması ile ilgili olarak da "Fazla uzattım, hata yaptım" dedi.

"Bu iş burada bitmez" diyerek bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine ilişkin olarak da "Yine olsa giderim" dedi.

Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan İnce, seçim gecesi açıklama yapmaması ve gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı mesajla yenilgiyi kabul etmesine yönelik eleştirilere de cevap verdi.

"CHP'de bu kadrolar gitmeli, bu tüzük değişmeli"

CHP'nin yapısal sorunları olduğunu belirten İnce, partinin yönetim anlayışının toptan değişmesi gerektiğini ifade etti. İnce, Mart 2019'da yapılması planlanan yerel sseçimden sonra CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiğini de savundu.

"Yerel seçimden sonra CHP kurultaya gitmeli, yenilenmeli. Hazırlıklarına hemen başlamalıdır. Bunları yapıp milletin karşısına öyle çıkmalıdır. Yapmazsa başarısız olur. 'Ey millet görüyor musun benim tüzüğümü, ben evimi temizledim şimdi Türkiye'yi temizlemeliyim' demeli. Ben bunları söylemeye mecburum. Bu partinin bu tüzüğü bu programı orada durduğu sürece CHP'nin Türkiye siyasetinde bir şey demeye hakkı yok. Bu kadrolar gitmeli, bu tüzük, bu program değişmelidir. Bunu yapmalıyız. Bu tüzük böyle değildi, bu kadrolar bu hale getirdi, çok daha demokratikti.'' şeklinde konuştu.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim sonrası yaptığı görüşmede dile getirdiği değişim talebini de hatırlattı: "Dedim ki yeniden bir yapılanma yapmamız lazım. Hepimizin Cumhuriyet Halk Partisi yapmamız lazım. Bir milyon genç üye yapmamız lazım. Söylemimizi, kadrolarımızı, iddialarımızı değiştirmeliyiz. 'Bu iddiaları yapabilmek için sizinle yarışmak istemiyorum ama beni genel başkan yapın, sizi de onursal başkan yapalım. Hemen çalışmaya başlayalım' dedim.

Yeni parti kurup kurmayacağına dair sorulara ise İnce "Yeni parti kurmayacağım, yok öyle bir şey. Benim ağzımdan yeni parti duydunuz mu? Benim böyle derdim yok. CHP kendini yenilemelidir, genel başkanını da kadrolarını da, tüzüğünü de, programını da yenilemelidir." diye cevap verdi.

- Getty Images Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu 3 Şubat 2018'de düzenlenen 36. Kurultay'da sohbet ederken

"Hatalarımı biliyorum"

Muharrem İnce seçim sürecine dair özeleştiride bulunarak ''Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım.'' dedi.

İnce ayrıca daha çok miting yapmış olması gerektiğini söyledi: ''Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım, gidemediğim yerler var'.'

Muharrem İnce seçim gecesi bulunduğu yere dair tartışmalara da açıklık getirdi; "Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doğru olmaz, İkinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orda bir açıklama yaptım." dedi.

İnce seçim kampanyası sürecinde, seçim gecesi YSK'nın önünde olacağını söylemişti.

İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Millet benden duymalıydı

Muharrem İnce, seçim gecesi sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra bir açıklama yapmamış, FOX TV'den gazeteci İsmail Küçükkaya kendisine Whatsapp üzerinden ulaşarak neler olduğunu sormuş, İnce'nin verdiği cevabı da canlı yayında okumuştu.

İnce olayla ilgili olarak, ''Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı 'Erdoğan kazandı dedi' diye iletirdim, bu İsmail'in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur. Yapmam gereken herşeyi de yaptım'' dedi.

İnce, seçimden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesi ile ilgili olarak da "'Bizim mahalleden bana niye kutladın diyenler oldu. Bu insanlar 26 milyon o insana oy vermiş. O insanlar birini seçmiş, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım, o insanlardan bir dahaki seçimde oy isteyeceğiz.'' dedi.

"Yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım"

"Bu iş burada bitmez" diyen İnce, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını da açıkladı: ''Benim 15 milyon insana borcum var, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım, ben bitmedi demeden bitmez, başka partiye oy verip Cumhurbaşkanlığında bana oy verenler var."

Aday olması için "tabanda, toplumda bir talep" olduğunu da söyleyen İnce ''Ben bu milletin tam ortalama değeriyim. Ben görev almak istiyorum, bu işin başında olmak istiyorum. Davet ederseniz ben bu 15 milyonu 30 milyon yaparım" dedi.

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