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Haberler İş-Yaşam 'Mühendis Kızlar Projesi’nde ikinci faz başladı'
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Bakan Yanık: Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin ikinci fazını başlattık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla sürdürdükleri “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesinin ikinci fazını başlattıklarını belirterek, “İlk fazda olduğu gibi mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleklerinin rol modelleri olmalarını hedefliyoruz” dedi.

'Mühendis Kızlar Projesi’nde ikinci faz başladı'
HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde başlatılan “Türkiye’nin Mühendis Kızları” Projesi 31 Aralık 2021’de tamamlandı.

Mühendislik eğitimi alan veya alacak olan kız öğrencilerin eğitimlerini birçok yönden desteklemek üzere yürütülen projenin etki raporuna göre, kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisi artarken, Bakanlık ve proje paydaşları tarafından elde edilen olumlu sonuçlar üzerine “Türkiye’nin Mühendis Kızları” Projesinin ikinci fazı Ocak ayında başladı.

PROGRAMA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DALINDAKİ KIZ ÖĞRENCİLER DE DAHİL EDİLDİ

Lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşan projenin ilk fazında devlet üniversitelerinin inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden öğrenciler programdan faydalanmıştı. İkinci fazda, kimya mühendisliği dalındaki kız öğrenciler de programa dâhil edildi.

Lise Programında ise, ilk fazda en başarılı Fen ve Anadolu Liselerinde 10 ve 11’nci sınıfta öğrenim gören öğrencileri ile öğretmen, okul idarecileri ve velilerine yönelik çeşitli farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmişti. İlk fazda yüz yüze gerçekleştirilen faaliyetlere ikinci fazda çevrimiçi olarak devam edilecek.

“DAHA FAZLA KADIN MÜHENDİSİN İŞ HAYATINA KATILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Derya Yanık, kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak, hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak projelere ve faaliyetlere öncelik verdiklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi, kız çocuklarımızın eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaşmış, çalışmalarımıza öncülük etmişlerdir. Biz de Bakanlık olarak özellikle kız çocuklarının mühendislik mesleğine katılımını desteklemek için başlattığımız ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesini’ sürdürülebilir bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan birinin mühendislik olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “İlk fazda olduğu gibi ikincisinde de kız öğrencilerin farkındalığını artırarak daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını, mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleklerinin rol modelleri haline gelmelerini hedefliyoruz” dedi.

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