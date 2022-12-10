Mühendislik fakültelerindeki kız öğrenci sayısında artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Mühendislik fakültelerindeki kız öğrenci sayısında artış

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, mühendislik fakülteleri; 2017'den bu yana kız öğrencilerin tercihlerinde ön sıralarda yer aldı. Biyomühendislik, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği yüksek oranda kız öğrencilerin tercih ettiği alanlar haline gelirken; inşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği gibi alanlarda da kız öğrenci sayısı arttı

Mühendislik fakültelerindeki kız öğrenci sayısında artış
Mühendislik fakültelerindeki kız öğrenci sayısında artış
0:00 / 0:00
DHA

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde kız öğrenci sayısında artış yaşandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde kız öğrenci sayısı, 5 yılda yüzde 11'den yüzde 19'a yükselirken, inşaat mühendisliğinde bölümün yüzde 30'unu kız öğrenciler oluşturdu. Kimya ve Metalürji Bölümü'nün yüzde 58,5'i, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün yüzde 44'ünü kız öğrenciler oluşturdu. Biyomühendislik Bölümü'nün yüzde 76'sı, Gıda Mühendisliği'nin yüzde 83'ü ve Kimya Mühendisliği'nin yüzde 65'i yine kız öğrencilerden oluştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'ne 2018 yılında ilk olarak 8 kız öğrenci başlarken, şimdi sayı 47'ye çıktı. Balıkçılık Teknolojisi Bölümü'nde de 2017'de yüzde 11 olan kız öğrenci sayısı, bugün yüzde 100 artarak yüzde 22'ye ulaştı.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bu yıl açılırken, 12 kız öğrenci ile eğitime başladı. Gebze Teknik Üniversitesi'nde toplam öğrenci sayısının yüzde 32'sini kız öğrenciler oluşturdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği Bölümü'nün yüzde 51'i, Kimya Mühendisliği Bölümü'nün yüzde 53'ü, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü'nün yüzde 40'ını kız öğrenciler oluşturdu. ODTÜ'de ise Çevre Mühendisliği Bölümü'nün yüzde 60'ı, Gıda Mühendisliği Bölümü'nün yüzde 72'si, Kimya Mühendisliği Bölümü'nün yüzde 50'sinde kız öğrenciler öğrenimini sürdürüyor.

"MÜHENDİSLİK KADIN İŞİ YA DA ERKEK İŞİ DEĞİL"

ODTÜ'de Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi İpek Doğan, üniversiteye başladığında bölümünün sadece yüzde 30'unun kız öğrencilerden oluştuğunu ve aradan geçen 4 yılda bu rakamın gitgide arttığını söyleyerek, "Kadın öğrencilerin de mühendisliğe ilgisinin arttığını görebiliyoruz son zamanlarda. Daha az yalnız hissediyorum kendimi. Gün geçtikçe kadın öğrenci sayısının artması beni çok mutlu ediyor ve geleceğe dair beni çok umutlandırıyor. Tabi ideal bir dünyada yüzde 50 yüzde 50 olurduk. Çok yakın bir tarihte belki olmayacak; ama bir gün bu rakama yaklaşacağımızı umuyorum. Belki ailelerin biraz daha bilinçlenmesi, belki sosyal medyanın daha aktif kullanılmasıyla aslında kadın mühendislerin de olduğunu insanların daha çok görmesi ve bunun aslında 'Mühendislik erkek işi' diye görülmesinden çıkmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Mühendislik bir kadın ya da erkek işi değil. Aslında kişinin problem çözme yeteneğine, analitik, rasyonel düşünmesine bağlı olan bir iş ve bunun bir cinsiyeti olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"OKULDA KIZ ÖĞRENCİ GÖRMEYİ SEVİYORUZ"

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özge Özmısır da bilimin, mühendisliğin cinsiyet ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtip, "Biz okulda da kız öğrenci görmeyi seviyoruz açıkçası çünkü olduğumuz yerde bizi ait hissettiriyor. Hocalarımızın çoğunluğunun erkek olduğunu biliyoruz ama arkadaşlarımızın arasında kızlar görmek, laboratuvarlarda beraber olmak ve bu süreci beraber yaşamak gerçekten bana doğru yerde olduğumuzu hissettiriyor" dedi.

Lisede okurken gördüğü kadın mühendisin ilham kaynağı olduğu söyleyen Özmısır, "Ben lisedeyken okulumun yaptığı bir etkinlik ile bir günümü bir mühendisin yanında geçirme şansı elde etmiştim. O da bize çalıştığı ofisi göstermişti. Uluslararası çok güzel bir yerde çalışıyordu. Takım elbiseli ve herkesin saygı duyduğu biriydi. Baktım ve dedim ki 'Ben bu şekilde bir hayat yaşamak istiyorum, bu sektörde olmak istiyorum ve kendimi bu şekilde görmek istiyorum' dedim. O yüzden mühendisliği seçtim" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Acı haber! Son dakika haberi! Çaykur Rizespor altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in üzerine kale direği devrilmişti!
GÜNDEM Üzerine kale direği devrilmişti! Acı haber
Adana'da suyu kesilen kanallar çöplük oldu
GÜNDEM Suyu kesilen kanallar çöplük oldu
'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ortaya çıktı!
GÜNDEM 'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ...
6 yaşında çocuk gelin olayında son dakika | İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı... İşte tüm gelişmeler
GÜNDEM 6 yaşında çocuk gelin! İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı. ...
İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı!
Yılbaşı hangi gün, yılbaşı tatili var mı, yılbaşı hafta sonuna mı hafta içine mi denk geliyor?
GÜNDEM Yılbaşı hangi gün?
2022 son ehliyet sınavı ne zaman ve sınav kaç dakika sürüyor? Ehliyet sınavı geçme notu kaç?
GÜNDEM 2022 son ehliyet sınavı ne zaman?
2023 yılında Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç, sahur ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor?
Son dakika: İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! - Son dakika haberleri
GÜNDEM İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli!
Afrin'de operasyon! Son dakika haberi! Sözde PKK/YPG lideri öldürüldü - Güncel haber
GÜNDEM Afrin'de operasyon! Sözde lider öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.