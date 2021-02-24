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Muhsin Yazıcıoğlu davalarının görme engelli vefakar takipçisi 38 duruşmanın hiçbirini kaçırmadı

İstanbul'da yaşayan doğuştan görme engelli 50 yaşındaki emekli memur İrfan Bulut, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin farklı illerde görülen 38 duruşmanın tamamına katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu davalarının görme engelli vefakar takipçisi 38 duruşmanın hiçbirini kaçırmadı
AA

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesinin ardından olaya ilişkin Ankara, Kahramanmaraş merkez ve Göksun ilçesinde açılan davalara katılan Bulut, yaklaşık 12 yıllık süreçte hiçbir duruşmayı kaçırmadı.

Yazıcıoğlu ailesinin "İrfan amca" dediği Bulut, bazen partililerle bazen de avukatlarla davanın görüleceği kente giderek duruşmaları yakından takip ediyor.

İrfan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989'da tanıştığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düştüğü 2009'da partinin İstanbul il yönetiminde görevli olduğunu, metrobüsle eve giderken haberi aldığını anlattı.

Canından bir parçayı kaybettiğini dile getiren Bulut, "Aile eşrafımdan biri hayatını kaybetti hissiyatına kapıldım, çok üzüldüm." diye konuştu.

- Yazıcıoğlu'nun ailesini yalnız bırakmıyor

Açılan davaları görme engeline rağmen takip etmeye başladığını söyleyen Bulut, adalet yerini bulana kadar takibini sürdüreceğini dile getirdi.

Davanın görüleceği kente bazen uçakla bazen de partili arkadaşlarının aracıyla geldiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Muhsin Başkan'ın sağlığında siyasi kimliğimiz vardı. Milletvekili adaylıklarımız, yöneticiliklerimiz vardı, bir davaya, bir fikriyata inanmıştık. Bir insana olan samimiyet ve sadakat noktasında ise bunun sürdürülebilirliği olması gerektiğine inanıyorum. Her seyahatimizin bir macerası var. Sağ olsun arkadaşlarımın destekleriyle birlikte gelip gidiyoruz. İstanbul'da yaşıyorum. Özellikle Maraş'ın ve Göksun'un mahkeme saatleri hava yoluyla gelmemiz için uygun olmadığından genelde kara yoluyla geliyoruz. İstanbul'dan buraya bir mahkemeye gelmek 2 güne neden oluyor. Yazıcıoğlu ailesini yalnız bırakmamak adına buralara geliyoruz. Adalet tecelli edene kadar arayışımız sürecektir, önemli olan burada kamu vicdanının rahatlaması. Özellikle davaların görüldüğü kentlerin çevresindeki illerdeki Muhsin Başkan'a sevdalı insanların bu duruşmalara gelerek kamuoyu gücü oluşturmaları gerektiğine inananlardanım."

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