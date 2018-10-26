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Muhsin Yazıcıoğlu davasında Mustafa Destici'ye tepki

BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi, parti lideri Mustafa Destici gelmeden duruşma salonuna alınmadı. Aile ve partililer, bu duruma büyük tepki gösterirken, Destici de salona başka kapıdan alındı. Bu sırada adliye koridorundaki kalabalık, "Destici dışarı" diye bağırdı

26.10.2018 - 12:53 | Güncelleme: DHA

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dün Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nda görülen davada yaşanan gerginliğin detayları ortaya çıktı. Duruşma öncesi gerginlikte fenalaşan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin mahkemeden çıkmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da "Ulan ahlaksız herif, sen buraya nasıl giriyorsun?" diyerek, Destici'nin üzerine yürüdü.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 2009 yılında, 5 kişiyle birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, iddiaya göre, Yazıcıoğlu'nun ailesi, parti lideri Mustafa Destici gelmeden içeri alınmadı. Aile ve partililer, bu duruma büyük tepki gösterirken, Destici de salona başka kapıdan alındı. Bu sırada adliye koridorundaki kalabalık, "Destici dışarı" diye bağırdı.

GÜLEFER YAZICIOĞLU FENALAŞTI

Mustafa Destici'nin salona girmesiyle gerginlik iyice arttı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP liderinin salondan çıkmasını istedi. Çok sinirlenen Yazıcıoğlu, Destici'ye "Buradan kalkın gidin. Çıldırtmayın insanı" diyerek, tepki gösterdikten sonra fenalaştı. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da yerinden kalkarak, Mustafa Destici'nin üzerine yürüyüp, "Ulan ahlaksız herif, sen buraya nasıl giriyorsun?" dedi.

ÇAYIR'DAN DESTİCİ'YE: BOŞ KONUŞMA

Partililerin de büyük tepki göstermesi üzerine araya koruma polisleri girdi ve Mustafa Destici'yi çember içine aldı. Herkes sakinleştikten sonra Mustafa Destici, yaşananların yanlış anlamadan kaynaklandığını anlatmaya çalışarak, salona önce ailelerin ardından davaya müdahil olan parti yöneticileri ile yer kalması durumunda diğer kişilerin alınması gerektiğini söylediğini anlattı. Destici'nin bu sözlerine BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, "Boş konuşma" diyerek tepki gösterdi. Destici ise "Sen boş konuşma, kışkırtıyorsunuz insanları" dedi. Mustafa Destici'nin bu sözlerine sinirlenen Remzi Çayır, yerinden kalkarak, "Boş konuşuyorsun, sen kışkırtıyorsun. İnsanları bu hale getiren sen ve senin gibi insanlar" diye bağırdı.

ADLİYEDEN HIZLA AYRILDI

Gerginlik, duruşmanın başlamasıyla sona erdi. Daha önceki duruşmalarda yanına avukatları ve partilileri alıp, gazetecilere mevcut dava ve ana dosyada gelinen son noktayla ilgili değerlendirmelerde bulunan BBP lideri Destici, dünkü duruşma sonrası adliyeden ayrıldı. Gazetecilerin "Açıklama yapmayacak mısınız?" sorusuna, "Avukatlar yapacak" diye yanıt verip, hızla makam aracına giden Destici, otomobile binmek üzereyken, gazetecilerin "Değerlendirme alabilir miyiz?" sorusu üzerine kısa açıklama yaparak, adliyeden ayrıldı.

"DESTİCİ İSTİFA" SLOGANLARI

BBP Genel Başkanı Destici, adliyeden ayrıldıktan sonra Remzi Çayır geldi. Çayır, açıklama yapacağı sırada ise Gülefer Yazıcıoğlu geldi. Açıklama istenmesi üzerine Yazıcıoğlu, yanına oğlu Furkan ve kayınbiraderi Yusuf Yazıcoğlu'nu alarak konuşmaya başladı. Gülefer Yazıcıoğlu, açıklama yaparken, partililer de 'Destici istifa' ve 'Destici davadan eşini çek' sloganları attı.

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