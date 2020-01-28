AA

Muhsin Yazıcıoğlu'nun "emaneti" Büyük Birlik Partisi 27 yaşında



- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Türkiye ve dünya 27 yıl önceki gibi değil. BBP de adeta bir hücre yenilenmesi gibi kendini yeniliyor. Lakin fikir, ideoloji ve misyon anlamında, kurulduğu gün neredeyse bugün de aynı yerde duruyor" - "Partimiz, hükümetlerin doğrularını hiçbir komplekse girmeden desteklemiş, yanlışlarını da çok net bir şekilde dile getirmiştir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve dünyanın, 27 yıl önce partisinin kurulduğu dönemle aynı olmadığına işaret ederek, "BBP de adeta bir hücre yenilenmesi gibi kendini yeniliyor. Lakin fikir, ideoloji ve misyon anlamında, kurulduğu gün neredeyse bugün de aynı yerde duruyor." dedi.

Destici, BBP'nin kuruluşunun 27'nci yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Partinin, merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993'te kurulduğunu hatırlatan Destici, mevcut siyasi partilerin değil, 1980 darbesini gerçekleştirenlerin Türkiye'ye dayattığı sisteme bir alternatif olduklarını dile getirdi. Destici, "BBP'yi her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen bugün hala dipdiri ve çok güçlü bir şekilde ayakta tutan da bu inanmışlık." ifadesini kullandı.

Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti olmadıklarına, bir siyasi hareket olduklarına dikkati çeken Destici, hazine yardımı almadan kendi tabanlarının gücüyle yollarına devam ettiklerini, Türkiye var oldukça da partilerinin hizmeti sürdüreceğini söyledi.

Destici, partinin, kuruluş misyonundan ayrılmadan yeniliklere ayak uydurduğunu belirterek, "Pergelin ucu aynı noktada duruyor. Orada bir değişiklik yok ama diğer ucuyla elbetteki geziyoruz, dolaşıyoruz. Türkiye ve dünya 27 yıl önceki gibi değil. BBP de adeta bir hücre yenilenmesi gibi kendini yeniliyor. Lakin fikri, ideoloji ve misyon anlamında, kurulduğu gün neredeyse bugün de aynı yerde duruyor." değerlendirmesini yaptı.

BBP'nin kuruluşundan bu yana yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet partisi olarak varlığını sürdürdüğüne işaret eden Destici, "Partimiz, hükümetlerin doğrularını hiç bir komplekse girmeden desteklemiş, yanlışlarını da çok net bir şekilde dile getirmiştir." diye konuştu.

Millet olmadan devletin var olmayacağını, devlet olmadan da milletin varlığını devam ettiremeyeceğini vurgulayan Destici, "Dolayısıyla BBP, hem devletin varlığına sahip çıkma hem de milletin istiklalinin ve istikbalinin güvence altına alınması noktasında elinden gelen bütün gayreti göstermiştir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partinin kuruluş yıl dönümü kapsamında, yarın Kurucu Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret edeceklerini, daha sonra da bir otelde etkinlik düzenleyeceklerini aktardı.

- Yazıcıoğlu ve arkadaşları MÇP'den ayrılıp BBP'yi kurdular

Büyük Birlik Partisi, 14 yaşında Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete adım atan, "eller silah değil kalem tutmalı" anlayışıyla hareket eden Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde kuruldu.

Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de, "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle 5 milletvekili ile Milliyetçi Çalışma Partisi'nden (MÇP) ayrıldı. MÇP'den ayrılan arkadaşlarıyla 29 Ocak 1993'te BBP'yi kuran Yazıcıoğlu, partinin Genel Başkanı oldu.

BBP, teşkilatlanma sürecini tamamlayarak 31 Temmuz 1993'te 1.Olağan Kurultayı'nı topladı.

27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimi, 18 Nisan 1999'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri, 12 Haziran 2011 ve 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerine kendi ismi ve amblemi ile katılan Büyük Birlik Partisi, 24 Aralık 1995'te yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde ANAP ile ittifak yaparak TBMM'ye girdi.

BBP, 22 Temmuz 2007'deki milletvekili genel seçiminde birçok ilde gösterdiği bağımsız adaylarla yer aldı. Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilen Muhsin Yazıcıoğlu, partisini TBMM'ye taşıdı ve seçimden önce bıraktığı genel başkanlık görevini 19 Ağustos 2007'deki BBP 3. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden devraldı.

Genel Başkan Yazıcıoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen mitingin ardından Yozgat'a geçmek üzere bindiği helikopterin Keş Dağı'na düştüğü kazada 25 Mart 2009'da hayatını kaybetti.

Kurucu Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından 24 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede genel başkanlığa Yalçın Topçu seçildi.

Topçu, 2011'de genel seçim sonuçlarının belli olmasından sonra, "Seçim sonuçları neticesi ortaya çıkan mevcut başarısızlığı kendi üzerime alıyor ve rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden bu yana yürütmekte olduğum BBP Genel Başkanlığı görevini bırakıyorum." sözleriyle görevinden ayrıldı.

Topçu'nun istifasının ardından 3 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede genel başkanlığa aday olan dönemin Genel Sekreteri Mustafa Destici, 628 oyla genel başkanlık yarışını kazandı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 4 belediye başkanlığı kazanan BBP, 2017'deki halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" oyu verdi. Aynı yılın Ekim ayında gerçekleştirilen 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici, 691 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP, Genel Başkan Destici'nin Ankara'dan milletvekili seçilmesiyle yeniden TBMM'ye girdi.

BBP, son olarak 31 Mart 2019'da yapılan mahalli seçimlerde 11 belediye başkanlığı kazandı.