Muhtarın dolandırılmasını jandarma engelledi

AA

Muhtar H.E'nin yakınları, telefon dolandırıcılarının H.E'ye 10 bin lira kredi çektirmeye çalıştıklarından şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

H.E. ile irtibata geçen jandarma ekipleri muhtarı, kendisini arayan şahısların telefon dolandırıcısı olabileceği ve hesaplarına para havale etmemesi konusunda uyardı.

İlçedeki bankaları da konuyla ilgili bilgilendiren jandarma ekipleri, bankamatiklerin önünde de güvenlik tedbiri aldı.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilen muhtar H.E'den arayan kişilerin telefon bilgilerini alan ekipler, yaptıkları araştırmada numaraların yabancı uyruklu İ.B. ve R.B'ye ait olduğunu tespit etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.