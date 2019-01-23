Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Serkan Kiviz'in yönettiği "Mühürden Notaya" konserine Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan "Muhtarlar Korosu" sanatseverlere özel bir gece yaşattı.

AA'nın haberine göre; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinden muhtarlar, "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Çökertme", "Nasıl Geçti Habersiz " ve "Gölgesinde Mevsimler" gibi unutulmayan eserleri seslendirdi.

Konserde, Karagöz Halk Oyunları ekibi ve Roman Dans Grubu da dans performansı sergiledi. Konser sonunda sanatseverleri selamlayan solistler ve orkestra uzun süre ayakta alkışlandı.