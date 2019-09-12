Muhtarlık çalışma saatleri 09:00-17:00 arasında farklılık göstermektedir. Bu saatler arasında gerekli işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Muhtarlıklarda bazı günler çalışma saatleri esnetilebilir. Mahalle muhtarı ile acil işlemleriniz için iletişime geçebilir ve evrak işlerinizi halledebilirsiniz. Muhtarlıklar çalışma saatleri dışında hizmet verebilmektedirler. Hafta sonlarında muhtarlıklar 16:00 saatlerinde kapanırlar. Pazar günü muhtarlıkların çoğu hizmet vermez. Muhtarlıkların özel isteklere göre açılabilmeleri mümkündür.

Muhtarlık Kaçta Açılıyor?

Köy muhtarlıkları 09:00-09:30 saatleri arasında açılırlar. Muhtarlıklar özel talepler doğrultusunda standart saatlerinden çok daha erken açılabilirler. Köy muhtarlıkları köy halkının her türlü evrak, belge ve doküman işlemleri ile ilgilenirler. Bu sebeple çalışma saatleri köy halkının talepleri doğrultusunda belirlenebilmektedir. Muhtarlar ile iletişime geçilmesi durumunda muhtarlıklar köy veya mahalle halkının dilediği saatlerde açılabilmektedir.

Muhtarların Çalışma Saatleri

Muhtarların çalışma saatleri, köy beya mahalle halkının talepleri doğrultusunda değiştirilebilir. Muhtarların çalışma saatleri 09:00-17:00 saatleridir. Muhtarların mesaileri 17:00-17-30 saatleri arasında son bulur.

Muhtarlıkların çalışma saatleri

Muhtarlık çalışma saatleri 09:00-17:00 arasında farklılık gösterir. Muhtarlık çalışma saatleri köy ve mahalle halkının istekleri doğrultusunda uzatılabilmektedir. Muhtarlıklar çoğu Pazar günü kapalıdırlar.

Muhtarlık Kaça Kadar Açık

Mahalle ve köy muhtarlıklarının tümü akşam saat 17:00'a kadar açıktır. Mahalle ve köy halkının özel istekleri doğrultusunda çalışma saatleri uzatılabilmektedir.

Muhtarlık Mesai Saatleri

Muhtarlık mesai saatleri 09:00-17:00 arasında farklılık gösterir. Köy ve mahalle halkının isteklerine göre bu saatler uzatılabilir.