Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından, yerel seçimde oy sayım süreci başladı. Seçim sonuçlarına göre il ve ilçelerde belediye başkan adayları kadar, mahalle ve köylerde hangi muhtarın kazandığı merak konusu oldu. Peki, "Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? Muhtarlık mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı?" İşte muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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