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        Haberler Bilgi Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. Ligde 17. kez karşı karşıya gelen iki rakip, bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede, Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 18:37 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:37
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        Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden sarı lacivertliler, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda girdi. Zorlu mücadeleye kısa bir kalırken, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçının başlayacağı saat...

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        FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

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        FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

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        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Lopes, Yusuf, Cordova.

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        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 17. MAÇ

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

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        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

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