Muhteşem İkili bu akşam neden yok? Diziseverler tarafından günün en çok merak edilenler arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde senarist Gülse Birsel TRT1 hariç tüm kanalların aldığı bir ortak kararla Ocak ayında dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını duyurdu.

MUHTEŞEM İKİLİ BU AKŞAM NEDEN YOK

Muhteşem ikili dizisinin 10. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 3 hafta sonra yani 10 Ocak 2019 tarihinde ekranlarında olacak.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜM NE OLDU

Barca ve MKC, yasa dışı dövüş yaptıran ve dövüş sonrası ölenlerin organlarını satan bir şebekenin peşine düşüyor. Bu şebekenin peşinde onlardan başka birisi daha vardır. Boksör Hakan, kardeşinin ölümüne neden olan bu şebekenin başındaki kişileri hedef alır. Hem muhteşem ikilimiz, hem de Hakan şebekeye ağır darbeler indirir. Şebekenin başındaki kişi bu yüzden büyük sıkıntılar çeker. Mekanlarına polis baskını olur ve önemli adamları Hakan tarafından öldürülür. Bu sırada Hakan, Barca ve MKC ile anlaşma yapar ve şebekenin tüm iç yüzünü anlatır. İkilimiz, baskınlarını arttırmaya başlayınca şebekenin başındaki adamın hedefine girerler. Peşlerine adam takar. Barca ve MKC, feridun'un evindeki yılbaşı partisindedir. Onları takip eden kişi sotede yatmış dışarı çıkmalarını beklemektdir. MKC, görmek istemediği bir durumu gördükten sonra Yağmur ve oğlu Kaan ile geceyi erken bitirmeye karar verir. Arabasına doğru gittiği sırada şebekenin adamı onu vurmayı başarır...

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