28 Mayıs Cumahurbaşkanı seçimi iklinci turunda oy verme işlemi öncesinde seçimle ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Bu detaylardan biri de "Oy mührü diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?" sorusunun cevabı... Peki, oy verirken mühür diğer sütuna taşarsa oy geçersiz sayılır mı? İşte merak edilen detaylar...