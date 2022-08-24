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Müjdat Gezen 'Baba Kız'la KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, yazdığı ve kızı Elif Gezen’le birlikte rol aldığı, 'Baba Kız' oyunuyla, 31 Ağustos Çarşamba akşamı ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu sahnesine konuk olacak.

Müjdat Gezen 'Baba Kız'la KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda


Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, yazdığı ve kızı Elif Gezen’le birlikte rol aldığı, içtenlik, sevgi, müzik ve sohbetle örülü “Baba Kız” oyunuyla, 31 Ağustos Çarşamba akşamı ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun sahnesine konuk olacak.

Usta tiyatrocu ile müzik sanatçısı olan kızı Elif Gezen’in ilk kez aynı sahneyi paylaştığı oyunda ikili geçmişi yâd edip komik anılarını anlattıkları sıcacık bir söyleşiye seyircileri de dahil ediyor. Müjdat Gezen’in yazdığı, Elif Gezen’in müziklerini hazırladığı oyunun yönetmenliğini Evren Duyal üstleniyor. Elif Gezen’in aynı zamanda, babasının şiirlerinden bestelediği şarkıları etkileyici yorumuyla seslendirdiği oyun, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor.

Türkiye’nin ücretsiz eğitim veren tek konservatuvarını kurarak bugüne kadar sayısız oyuncuyu sanat hayatına kazandıran Müjdat Gezen ve 2020’de hayata geçirdiği Bahçe Tiyatrosu’yla tiyatro sanatının güçlenmesine destek veren KüçükÇiftlik Park, ortaklaşa aldıkları kararla, oyundan elde edilecek tüm gelirin Müjdat Gezen Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’na bağışlanacağını açıkladı.
Başlama saati 21.00 olan oyunların biletleri online olarak Biletix’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebiliyor.

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