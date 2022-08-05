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Müjde! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, personel alımı yapacağını açıklayarak müjdeli haberi verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 1017 kişilik personel alımı açıklaması sonrasında vatandaşlar tarafından "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl, başvurular ne zaman başlayacak?" soruları hız kazandı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı bilinirken GSB personel alımı ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı sürekli işçi alımı hakkında merak edilenler...

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  • MÜJDE! GSB personel alımı 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi (personel) alımı başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte nereden yapılacak, şartları neler? İŞKUR GSB personel alımı ekranı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bakanlık taşra teşkilatları için 1017 sürekli işçi alımı yapacağını  "GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak." bu sözlerle duyurdu. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...
  • MÜJDE! GSB personel alımı 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi (personel) alımı başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte nereden yapılacak, şartları neler? İŞKUR GSB personel alımı ekranı

    BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.
  • MÜJDE! GSB personel alımı 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi (personel) alımı başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte nereden yapılacak, şartları neler? İŞKUR GSB personel alımı ekranı

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

    Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

    Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
  • MÜJDE! GSB personel alımı 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi (personel) alımı başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte nereden yapılacak, şartları neler? İŞKUR GSB personel alımı ekranı

    KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
  • MÜJDE! GSB personel alımı 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi (personel) alımı başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte nereden yapılacak, şartları neler? İŞKUR GSB personel alımı ekranı

    Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

    Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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