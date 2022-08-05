Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bakanlık taşra teşkilatları için 1017 sürekli işçi alımı yapacağını "GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak." bu sözlerle duyurdu. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...