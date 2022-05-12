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MÜJDE! Son dakika: Emekli maaşlarına zam gelecek? Emekli maaşlarına ne kadar, zam gelecek?

Emekli maaşları her 6 ayda bir defa geçen 6 ayın enflasyon oranına farkla zamlanıyor. Bu Temmuz ayında da yılın ilk 6 ayına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları zamlanacak? Ancak bu yıl olası zamlara ilave sürprizler yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaş zammı ne zaman? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilenler...

MÜJDE! Son dakika: Emekli maaşlarına zam gelecek? Emekli maaşlarına ne kadar, zam gelecek?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı zammı haberlerini yakından takip ediyor. En düşük emekli maaşı, 2022 yılında yapılan %66 oranındaki zammın ardından bin 500 liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı (aylığı) ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, Temmuz zammı için 1 Mayıs'ı işaret etmiş; ancak daha sonra yeni bir açıklama yapmamıştı. İşte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren konuyla ilgi detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRAYA YÜKSELDİ

En düşük emekli maaşı yüzde 66 oranında zam almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı.

BAKAN BİLGİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da gelecek emekli zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağının altını çizdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in En düşük emekli maaşı hakkındaki açıklaması;

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."

MEMURA YÜZDE 30.5 ZAM YAPILDI

"Memurlara yüzde 30 buçuk oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına toplamda % 28 oranında bir artış uygulandı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık."

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2500
1844 2500
1952 2500
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4446 5579
4555 5715
4663 5851
4772 5987
4880 6123
5423 6804
5965 7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2500
1844 2500
1952 2500
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4880 6123
5423 6804

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