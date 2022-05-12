Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı zammı haberlerini yakından takip ediyor. En düşük emekli maaşı, 2022 yılında yapılan %66 oranındaki zammın ardından bin 500 liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı (aylığı) ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, Temmuz zammı için 1 Mayıs'ı işaret etmiş; ancak daha sonra yeni bir açıklama yapmamıştı. İşte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren konuyla ilgi detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRAYA YÜKSELDİ

En düşük emekli maaşı yüzde 66 oranında zam almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı.

BAKAN BİLGİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da gelecek emekli zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağının altını çizdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in En düşük emekli maaşı hakkındaki açıklaması;

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."

MEMURA YÜZDE 30.5 ZAM YAPILDI

"Memurlara yüzde 30 buçuk oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına toplamda % 28 oranında bir artış uygulandı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık."

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293 SSK (2000 SONRASI) 1627 2500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500 BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2500 1844 2500 1952 2500 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4446 5579 4555 5715 4663 5851 4772 5987 4880 6123 5423 6804 5965 7484