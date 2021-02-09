"ANNE VE KIZLARI"

Şensoy'un doğum günü için evinde küçük bir kutlama organize eden Derya Baykal, o an çekilen kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Baykal, paylaşımlarına, "Çok mutlu, şahane yaşların olsun canım kızım... Anne ve kızları" notunu düştü.