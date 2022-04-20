Mükellef'e 1 milyon dolar yatırım

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Girişimcilere Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde şirket kuruluşu ve tüm finansal süreçlerini yönetebildiği online bir platform olarak hizmet veren Mükellef, Finberg ve Oyak Portföy liderliğinde Colendi, hiVC ve Agah Uğur’un da aralarında bulunduğu girişimcilik dünyasından toplam 6 melek yatırımcıdan 20 milyon dolar değerleme üzerinden 1 milyon dolar yatırım aldı.

Yerli girişimin aldığı bu yatırımla yurtdışı pazarlarda büyümeyi ve yeni pazarlara açılmayı hedeflediği kaydedildi.

Mükellef Kurucusu Okan Şafak, "3 yıl önce girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan yönetebildikleri platformumuz Mükellef’i kurduk. Bu yılın ilk çeyreğinde, 50 kişilik ekibimizle, globalde şirket kurmak isteyen müşteri sayımızı 2 kat artırdık. Henüz 3’üncü yılımızda ulaştığımız 20 milyon dolarlık değerleme bizleri gururlandırıyor. Global pazardaki büyüme planımıza göre ihtiyacımız olan tutarı aldığımız bu yatırımla, hizmetlerimizi daha da geliştirmeyi ve konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Şafak, 2022 yılı sonuna kadar Kanada, Hollanda, Singapur, Malta, Karadağ ve Macaristan’a açılmak istediklerini de söyledi.