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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mükellefler geçen yıl 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti - İş-Yaşam Haberleri

        Mükellefler geçen yıl 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl incelediği 60 bin 242 mükellefin, farklı vergi türlerinde 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:28
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        47 milyar liralık vergi matrahı eksik beyan edildi
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        Bakanlık verilerinden derlenen bilgiye göre, VDK tarafından gerçekleştirilen vergi incelemesi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 84,4 artarak 236 bin 797'a çıktı.

        Ekiplerin, belirli vergi türleri ya da vergileme dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği sınırlı inceleme sayısı 195 bin 799 oldu. İncelemelerin 40 bin 998'ini ise birden fazla vergi dönemi ve çok sayıda vergi türüne ilişkin yürütülen tam inceleme işlemleri oluşturdu.

        VDK bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde, geçen yıl 60 bin 242 mükellefin farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

        Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) 17 milyar 452 milyon 475 bin 513 lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 bin 577 lira hesaplandı.

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        EN FAZLA MATRAH FARKI KDV'DE

        Vergi türleri itibarıyla en fazla matrah farkı katma değer vergisinde (KDV) tespit edilirken, bu vergi türündeki matrah farkı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7,4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6,9 milyar lira ve damga vergisinde 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

        İncelemeler neticesinde tarhı istenilen 17,4 milyar liralık vergi tutarının yüzde 67,2'sini KDV, yüzde 10,9'unu kurumlar vergisi, yüzde 8,5'ini ÖTV ve yüzde 7,9'unu geçici kurumlar vergisi oluşturdu.

        Vergi müfettişleri tarafından 2023'te yürütülen incelemelerin vergi türleri itibarıyla sonuçları şöyle (lira):

        Vergi türü Bulunan matrah farkı Tarhı istenilen vergi tutarı Kesilmesi önerilen ceza
        Kurumlar vergisi 7.456.245.817 1.894.729.841 3.035.695.383
        Kurumlar vergisi (geçici) 6.886.729.520 1.379.041.870* 2.165.438.206
        Gelir vergisi 1.444.727.136 421.271.629 998.528.414
        Gelir vergisi geçici 1.358.509.796 135.203.566* 186.696.949
        KDV 18.053.888.557 11.734.717.941 27.876.655.143
        BSMV 1.211.614.591 25.737.424 31.311.536
        ÖTV 725.606.513 1.478.193.813 2.290.323.873
        Damga vergisi 4.988.776.946 40.675.666 43.604.490
        Gelir vergisi stopaj 1.573.326.902 169.413.045 214.478.827
        Kurumlar vergisi stopaj 689.925.678 74.252.857 62.798.774
        Diğer vergiler 2.657.724.265 99.237.861 314.624.982
        TOPLAM 47.047.075.721 17.452.475.513 37.220.156.577

        * Bu tutar terkin edilerek üzerinden gecikme faizi ve vergi ziyaı hesaplanacak

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