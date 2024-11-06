HAZIRLANIŞI

Öncelikle, zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. Küp küp doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. İnce doğranmış sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Salçayı ekleyin, ardından konserve domatesleri ilave edin. Tüm baharatları da ekleyerek sosun koyulaşması için 10-15 dakika pişirin. Sos hazır olunca ocaktan alın.