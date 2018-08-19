Mükemmel çocuk yetiştirmek mümkün mü? İşte şımarık çocuk yetiştirmemenin 10 yolu!
19.08.2018 - 14:06 | Güncelleme:
Her ebeveyn çocuğunun kusursuz olmasını ister. Çocuğunuzun kendine has bir kişiliği var ve bunun iyi bir insan olacak biçimde gelişmesini sağlamak sizin elinizde. Çocuğunuzun şımarık olmasını engellemenin yolları
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Hayır demesini bilin
Çocuğunuzun her istediğini ısrarcılıkla, ağlamayla ya da inatlaşarak elde etmesine müsaade etmeyin.
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Ona uygun olmayan, sırası gelmemiş ya da kabul edilemez isteklerini kararlı bir duruş ile reddetmesini bilin.
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Minnettarlık duygusunu aşılayın
Çocuğunuza lütfen kelimesini öğretmenin biraz ötesine geçin ve teşekkür etmeyi öğretin. Kendisine söylenen ya da hediye edilen nazik ve hoşnut eden şeyler için göz teması kurması gerektiğini anlatın.
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Bu gibi durumlarda el sıkışma, sevgi gösterme ve takdir etme kavramlarının önemini anlatın. Aksi durumda hediyeyi neden kabul etmemeleri gerektiğini açıklayın.
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Paylaşmayı öğretin
İhtiyacı olmayan bir kıyafetini, oyuncağını ya da başka bir eşyayı yakınınızda ihtiyacı olan bir çocuğa bağışlayın. Çocuğunuzun bu sürece yakından şahit olmasını sağlayın.
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İhtiyacı olmayan bir şeyi, ihtiyacı olan bir başkasına vermenin ne anlama geldiğini anlayacaktır. Bağışlanan şeyin temizlenip özenli bir biçimde verilmesi konusunda hassasiyetinizi ayrıca belirtin.
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Eşit imkanlardaki çocuklarla da iletişim kursun
Çevrenizdeki aileler sizden daha fazla imkana sahip olabilir. Alım gücü, hayat standardı (Gidilen tatiller de bunlara dahil) sizin gücünüzden fazla olan ailelerin çocukları ile beraber büyüyorsa, eşit şartlardaki ailelerin çocuklarıyla da yakınlaşmasını sağlayın.
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Benzer imkanlara sahip aile ve arkadaşların yaşamlarına da şahit olsunlar. Bu sizin için olduğu kadar çocuğunuz için de iyi olacaktır.
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Her düşüşte havada yakalamayın
Öğütler çocuklar için elbette altın değerinde fakat deneyerek öğrenmeleri ayrı bir deneyim.
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Gerekli olduğunu düşündüğünüz durumlarda seçimlerinin sonuçlarını görmelerine fırsat tanıyın. Başarılı olmak elbette güzeldir, fakat başarısızlıktan ders çıkarmalarına müsaade edin.
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İhtiyacından fazlasını almayın
Alabiliyor olmak her şeyi almak gerektiği anlamına gelmez. Bu mantığı çocuğunuza aşılamaya çalışın. Satın alarak kendini iyi hissetme dürtüsü yerine, onlara sevginizi aşılayarak tatmin etmeye çalışın.
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Büyükanne ve büyükbaba sevgisini tatsınlar
Aile büyüklerine karşı saygılı, sevgili ve sorumlu çocuklar yetiştirmek sizin elinizde. Bu konuda büyükanne ve büyükbabalardan yardım almakta elbette fayda var.
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Büyüklerinizden onları hediye, oyuncak ve harçlık ile tavlamaları yerine, sevgi vermelerini ve zaman ayırmalarını rica edin.
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Paranın değerini öğretin
Çocuğunuza parasını biriktirmesini, nasıl harcaması gerektiğini ve bu para ile neler yapabileceğini anlatın. Biriktirdiği paradan arta kalanları nasıl değerlendirebileceğini, ihtiyacı olanlara ya da hayır kurumlarına yardımda bulunabileceğini öğretin.
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