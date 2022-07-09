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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları bayramda da devam ediyor

Siirt'te çayda kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramda da devam ediyor. 29'uncu gününde de hemşireyi arama çalışmaları 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de sudan yürütülüyor.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları bayramda da devam ediyor
Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalar sürüyor
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İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde 29 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ilk gününde de devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 29 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasını Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs köprüsü ile tünel arasını sualtı ve su üstü arama faaliyeti Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından, Çöplük mevkiinde ise jandarma komando karma tim ile Müküs köprüsü ile Çetin HES Baraj gölü arasında su üstü arama tarama faaliyeti icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildiği bildirildi.

29'uncu gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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