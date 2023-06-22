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Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

Beşiktaş'ta isteneni vermeyen Jackson Muleka'nın talipleri artıyor. Demokratik Kongolu futbolcu için birçok resmi teklif yapıldı. İşte detaylar...

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  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta ayrılacak isimler için de temaslar sürüyor.
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların birçok futbolcusuna teklifler geliyor.
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    Siyah-beyazlılarda özellikle Jackson Muleka’ya ilgi artıyor. Demokratik Kongolu futbolcu için birden çok teklif geldi.
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    Özellikle, Arap Yarımadası'ndan takımlar, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

     
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    Gelen teklifleri değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Muleka transferinden yaklaşık 5 milyon euro gelir bekliyor.
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    TRT Spor'un haberine göre, Demokratik Kongolu futbolcuya ilişkin kararın gelecek hafta verilebileceği bildirildi.
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    Muleka’nın ayrılması halinde transfer listesinde yer alan isimlere yönelinecek.
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

    Beşiktaş'ın bu mevki için önceliği, hem sol ön, hem de santrfor bölgesinde oynayabilen Kamerunlu Karl Toko Ekambi.
  • Muleka'nın talipleri artıyor: İşte beklenen bonservis ücreti!

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