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Haberler Gündem Politika İBB Başkanı İmamoğlu: "Münazaralarımız bitince ne arzu ettiğimizi paylaşırız"
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İBB Başkanı İmamoğlu: Münazaralarımız bitince ne arzu ettiğimizi paylaşırız

İBB Başkanı İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç... Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum" dedi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de, "Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu:
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan Bakü'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda, 3 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

DHA'da yer alan habere göre Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk'te gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, altın madalya sahibi sporcular Merve Dinçel, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve bronz madalya sahibi Görkem Polat, Emre Kutalmış Ateşli'ye hediye takdim etti. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de eşlik ettiği buluşmada İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, "Gururla takip ettim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sporda başarı aslında hem bir moral, motivasyon ülke açısından. 2036'da da İstanbul olimpiyatlarda ev sahibi olsun istiyoruz. Sporun kuralları, centilmenlik, hocalarımız iyi bilirler. Taekwondo, özellikle bu dövüş sporlarında aslında daha fazla saygı çerçevesi yüksek. Bir tek politikada saygı biraz az. Onu da düzelteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"PARTİNİN İÇİNDE KONUŞMAYI VE OLGUN ÇÖZÜM BULMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sorulan İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç... Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum" diye konuştu.

"YARGININ HERKESE EŞİT VE ADİL UYGULANDIĞI BİR ÜLKE HAYAL EDİYORUZ"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan ve 15 Haziran'da ilk duruşmanın gerçekleşeceği davayla ilgili de İmamoğlu, "Beylikdüzü döneminden kalma, Danıştay'ın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa, görevimiz gereği ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. Eksiğimiz varsa onu da gereği neyse, onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun cevabını verir günü geldiğinde, onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur" ifadelerini kullandı.

"MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"

Değişim vurgusu yapan İmamoğlu'na, değişimden kastınız nedir diye de soruldu. İmamoğlu, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul... Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul'a tekrar adaylığı sorulan İmamoğlu, "Şu anda ana konumuz spor. Şampiyonlarımızın yanındayız. Bence yeterince siyaset cümlesi kurduk. Tekrar ifade edeyim, siyasetle ilgili son spotumu kuracağım size manşet vermek adına. O da şu. Lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın. Sporu konuşturun. Başarılı olan sporcularımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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