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        Haberler Dünya Münbiç'te terör saldırıları sürüyor | Dış Haberler

        YPG Münbiç'e terör saldırıları gerçekleştiriyor

        Suriye Milli Ordusunun başarılı operasyonuyla Münbiç'ten çekilen YPG terör örgütü, 6 sene boyunca kontrolünde tuttuğu Münbiç'te kazdığı tüneller vasıtasıyla sızma yaparak bombalı araç saldırıları gerçekleştirmişti. Terör örgütü bu kez de havan topuyla Münbiç'e saldırdı. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:55
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        Münbiç'te terör saldırıları sürüyor
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        PKK/YPG'li teröristlerin, 20 Aralık'tan bu yana Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırıları sürüyor.

        Teröristlerin, baraj civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi.

        Öte yandan, Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.

        Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

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