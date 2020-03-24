Munzur Çayı'na düşüp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

AA

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Uzman çavuş Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK),Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri, AFAD gönüllüleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

Dün Anafatma mevkisi ile Uzunçayır Baraj Gölü arasında yer alan Munzur Çayı'nda yürütülen aramalardan sonuç alamayan ekipler, bugün de 2 ekip halinde çalışmasına devam etti.

Birinci ekip Suvat Köyü Taht mevkisinden itibaren Munzur Çayı'nda, ikinci ekip Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarında arama çalışması yürütüyor.

AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri Munzur Çayı kıyılarında arama kurtarma çalışması gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de dron ve dedektör köpeklerle çalışmalara destek veriyor.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, uzman çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.