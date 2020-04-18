Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendi - TUNCELİ

AA

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Ovacık'ta, yaban keçileri Munzur Dağları arasındaki Harami Deresi'ne yiyecek aramak için indi.İlkbaharın gelişiyle karların eridiği ve otların büyüdüğü derede, hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.