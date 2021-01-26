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Munzur Dağları'nın eşsiz manzarasına karşı yamaç paraşütü keyfi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi, ziyaretçilerine kayağın yanı sıra yamaç paraşütü yapma imkanı da sunuyor.

Munzur Dağları'nın eşsiz manzarasına karşı yamaç paraşütü keyfi
AA

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015 yılında 5 milyon liralık yatırım projesiyle tamamlanarak hizmete sunulan kayak merkezi, her geçen yıl çevre illerden çok sayıda vatandaşın ilgisini çekiyor.

Kayak merkezine gelen misafirlerden bazıları yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirirken, bazıları da kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun da kayak merkezindeki Kel Tepe mevkisinde paraşütle atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Kar motoruyla 1200 metre uzunluğundaki kayak pistinin zirvesine çıkan Toksun, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra karla kaplı Munzur Dağları'nın eşsiz manzarasına karşı uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde bir süre kalan ve çeşitli akrobatik hareketler sergileyen Toksun, daha sonra güvenli şekilde kayak merkezindeki piste iniş yaptı.

Toksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene Ovacık'ta tatil yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Kayak merkezinin yamaç paraşütü yapmak için ideal bir alana sahip olduğunu ifade eden Toksun, "Uçmaktan büyük keyif alıyorum. Kayak merkezinde gökyüzünde uçarken aşağıda slalom yapan kayakçıları izlemek zevk veriyor. Yamaç paraşütü yapan bütün arkadaşları buraya bekliyorum. Gelsinler burada uçsunlar, buranın doğal güzelliklerini havadan görsünler." dedi.

Toksun, kayak merkezinde her yıl yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdiğini ve bunu gelenek haline getirdiğini sözlerine ekledi.

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