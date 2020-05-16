Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kırkmerdiven Şelaleleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kırkmerdiven Şelaleleri

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Dağları arasında bulunan Kırkmediven Şelaleleri, ilkbaharın gelişiyle eşsiz güzellik oluşturdu.

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kırkmerdiven Şelaleleri
AA

Kültür, tarih ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharla yeşilin tonlarına bürünen doğa, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Harami Deresi ve çok sayıda buzul gölün bulunduğu ilçede, coşkuyla akan dereler, rengarenk açan çiçekler ve otların arasında uçuşan kelebekler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Gözeler köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Munzur Dağları arasında aynı vadi üzerinde dört farklı noktada yer alan Kırkmerdiven Şelaleleri de havanın iyice ısınıp doğadaki karların bir bölümünün erimesiyle akmaya başladı.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülmeye değer güzellikler sunan şelaleler ve çevresi, yaban hayatı varlığı, bitki çeşitliliği ve mağaraları ile görenleri hayran bırakıyor.

Günibirlik geziler ya da uzun süreli kamp kurmak için şelalelerin bulunduğu vadiye giden doğaseverler, bazı zamanlarda bölgedeki ayı ve yaban keçileriyle doğal ortamında karşılaşarak farklı heyecan yaşıyor.

Doğa tutkunu Kadir Gezmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkmerdiven Şelaleleri'ne hayran kaldığını söyledi.

Ovacık'ın ilkbaharla ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Gezmiş, "İlçe merkezinden araçla Gözeler köyüne geldik. Köyden sonra da 3 saat yürüyerek şelalelere ulaştık. Bir vadi üzerinde dört farklı noktada şelaleler akıyor. Burası doğa harikası bir yer. Boz ayılar ve yaban keçileriyle karşılaştık." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası
AJANS HABERLERİEski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası
Yurtdışından gelen ve gözlem altında olan vatandaşlardan "Anneler Günü" mesajı
AJANS HABERLERİAFAD’dan Anneler Günü'nde video sürprizi
Başkentte mezarlıklara kontrollü ziyaret
AJANS HABERLERİBaşkent'te mezarlıklar ziyarete açıldı
Pendik'te faciadan dönüldü! İş yerindeki patlamada 1 kişi yaralandı
AJANS HABERLERİPendik'te faciadan dönüldü!
Karantinanın ardından "helallik istenen" mektuplar kaldı - Haberler
AJANS HABERLERİKarantinanın ardından mektuplar kaldı
İhtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak
AJANS HABERLERİİhtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ...
Başkentte, kısıtlamanın ikinci gününde marketlerde yoğunluk görülmedi
AJANS HABERLERİBaşkentte, kısıtlamanın ikinci gününde marketlerde ...
Irak'tan 135 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
AJANS HABERLERİIrak'tan 135 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Karadağ'dan getirilen 148 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi
AJANS HABERLERİKaradağ'dan getirilen 148 Türk vatandaşı yurda ...
Kayıp Uzman Çavuş ile üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
AJANS HABERLERİKayıp Uzman Çavuş ile üniversite öğrencisi Doku'yu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X