Muradiye Belediyesinin alt ve üstyapı hizmetleri - VAN

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Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, birçok okul bahçesini, oyun alanlarını yenileyerek çocukların daha temiz ve güzel ortamda oyun oynamalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.Aynı zamanda birçok cadde, sokak ve kırsal mahallede de yolları yenileyip, parke çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Savar, "İnşallah kış gelmeden çalışmalarımızı bitireceğiz. Şu an için 33 bin 250 metre kere kilitli parkeye taşı döşedik ve devam ediyoruz. Çalışmalarımıza destek veren Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim." dedi.Muradiye Belediyesi İnşat Mühendisi Rasim Özlekçi de belediye olarak halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.Bu kapsamda da çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Özlekçi, ayrıca su sıkıntısı olan bazı kırsal mahaller için de sondaj çalışmaları başlattıklarını kaydetti.