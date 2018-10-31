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İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Bermek'in evine zorla girdiği ve eski eşinin yanında çalışan hizmetliyi darp ettiği iddiasıyla Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin gazetecilerin görüntü almasını engellemek için koşarak adliyeye soktuğu Başoğlu’nun kafasını örtmesi ve burnundaki bandaj dikkat çekti.