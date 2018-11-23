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Şoförü arabaya gelince uzaklaşan şarkıcı, “Lise çıkışına denk geldik herhalde, fotoğraf çekilmek bayağı uzun sürdü. Onlar sayesinde var olduk. Nasıl kırayım ki hepsiyle ayrı ayrı çekiliyorum” diyerek konuştu.