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2,5 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz nisanda ayrıldığı Aslı Enver’le ilişkilerine bir şans daha veren Murat Boz, barışmayla ilgili sorulara, “Evet barıştık, mutluyuz. Artık özel hayatım hakkında konuşmayacağım” cevabını verdi.