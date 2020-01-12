Murat Boz: Deprem bize kendini hep hatırlatıyor - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Dün İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.40 sularında meydana gelen depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak duyuruldu.

AFAD, "Meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir" açıklamasında bulundu.

"DEPREM BİZE KENDİNİ HEP HATIRLATIYOR"

Yaşanan depremin ardından şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Güçlü yapıları hızlıca inşa etmeliyiz" diyen Boz, konuyla ilgili şunları söyledi:

Deprem bize kendini hep hatırlatıyor. Geç olmadan olası can kayıplarını önlemek adına tüm önlemlerin alınması artık İstanbul için 'birincil' öncelik olmalı. Depremle yaşamayı öğrenmeli ve güçlü yapıları hızlıca inşa etmeliyiz. Hepimize geçmiş olsun. Unutmayalım, unutturmayalım!