Murat Boz ile Aslı Enver'in barışmaları an meselesi!

Murat Boz ile Aslı Enver'in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti. Murat Boz'un son bir aydır Aslı Enver'le barışmak için yoğun çaba harcadığı iddia edildi. Yakın çevresi çiftin yeniden barışacağını öne sürdü