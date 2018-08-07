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Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KızlarSoruyor, kullanıcılarına ‘Sizce ünlüler cephesinin en beklenmeyen ayrılığı hangisiydi?’ sorusu soruldu.