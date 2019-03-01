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Yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütü yaptığını söyleyen Boz, "O korku başka bir şey ama bütün önlemler alınıştı. Ben kendime tavsiye etmiyorum ama bu konu hakkında o kadar çok konuştum ki bir sektörün çöküşüne sebep olabilirim. Ben para verip yamaş paraşütü yapmam" diyerek herkesi güldürdü.