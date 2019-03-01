Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, heyecanını dile getiren Murat Boz, film ile ilgili olarak, "Oldukça heyecanlıyım, bugün ilk gösterim olmasının heyecanı var. Bugün değişik duygular içerisindeyim. Ben kendimi şanslı hissediyorum çünkü güzel bir hikaye ve pozitif bir ortamda özel bir film ortaya çıkardık" dedi.
Yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütü yaptığını söyleyen Boz, "O korku başka bir şey ama bütün önlemler alınıştı. Ben kendime tavsiye etmiyorum ama bu konu hakkında o kadar çok konuştum ki bir sektörün çöküşüne sebep olabilirim. Ben para verip yamaş paraşütü yapmam" diyerek herkesi güldürdü.
Öte yandan, sette bir kavga sahnesinden rol arkadaşı Özgür Emre Yıldırım'a gerçekten şiddetli bir tekme attığını söyleyen Murat Boz, "O an ne çektiğimi bir ben birde Allah biliyor. Çok korktuğum bir andı" dedi.
Şıklığı ile galaya damga vuran güzel oyuncu Seda Bakan da film ile ilgili yorumda bulunarak, "Buraya gelene kadar heyecanım yoktu ama burada oldukça heyecanlandım. Çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tam da insanların ihtiyacı olduğu bir film. Oldukça heyecanlı ve eğlenceli bir film oldu" ifadelerini kullandı.
Filmin özel österiminde Aslı Enver tekrar barıştığı sevgilisi Murat Boz'u yalnız bırakmadı. Sevilisi Murat Boz'un oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Aslı Enver, "Murat'ın oyunculuğunu beğeniyorum ve bu filmde çok değişik bir şey yaptığını biliyorum; merakla izlemeyi bekliyorum" şeklinde konuştu.
Rol aldığı dizinin final yapacağını hatırlatan Aslı Enver, "Güzel bir sezondu ve artık bitiriyoruz. Herkesin işi, gücü var. O yüzden güzel bir final yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Sevgilisi Murat Boz ile düet yapacağı haberlerinin hatırlatılması üzerine Enver, "Öyle bir şey yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı. Evlilik sorularına cevap vermeyen Aslı Enver, muhabirlere teşekkür ederek film izlemek için salona giriş yaptı.
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