Murat Cavcav, 10 galibiyet 1 beraberlikle girilen 12. haftada Balıkesirspor Baltok karşısında alınan yenilgi, Erkan Sözeri yönetimindeki teknik ekip ile futbolculara duyduğu güven ve takımın sezon sonu hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sezonun 12. haftasına kadar milli maç nedeniyle lige iki kez ara verildiğini hatırlatan Murat Cavcav, "Önceki milli maç aralarına galibiyetle girmiştik ve keyifle geçirmiştik. Bu kez en yakın takipçimizle daha büyük puan farkıyla giriyoruz ama öncesinde aldığımız mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz. Önceki aralar sanki hemen bitmişti. Yenilgi sonrası olduğu için galiba bu kez milli maç arası bitmek bilmiyor." diye konuştu.
Balıkesirspor Baltok karşısında kırmızı-siyahlı takımın iyi oynamadığını, bu tesbiti teknik direktör Erkan Sözeri ve futbolcuların da kabul ettiğini dile getiren Cavcav, "Fakat lig uzun maraton, arada böyle maçlar istemesek de olacaktır." dedi.
"11 maçta 2 gol yiyen takım, 1 maçta 3 gol yedi." eleştirisini doğru bulmadığını vurgulayan Cavcav, " Gençlerbirliği, 12. maçta üç gol yedi diye kötü takım mı olacak? Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Yeter ki onlar Gençlerbirliği armasına, formasına yakışır mücadeleden vazgeçmesinler." yorumunu yaptı.
"MAÇLAR SAHADA KAZANILIYOR"
Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın kendisine yakışan mücadeleyi vermezse yol kazaları yaşamaya devam edebileceği uyarısında bulundu.
Maçların sahada kazanıldığını vurgulayan Cavcav, "Bize yakışan mücadeleyi vermezsek benzer yol kazalarını yaşamaya devam ederiz. Fakat bu mağlubiyet hepimize erken ve güzel bir uyarı oldu. Futbolcu kardeşlerimize güvenim sonsuz. Hepsi sorumluluklarının bilincinde. Tecrübeli Selçuk'tan genç Berat'a kadar herkesin tek bir hedefi var. Bunu onların gözlerinde görebiliyorum." ifadelerini kullandı.
"Ortada telaş edilecek bir tablo yok." diyen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hepimiz sadece bu milli araya böyle girdiğimiz için biraz burukluk yaşıyoruz. Şimdi bu burukluktan dersler çıkarıp, maçlarda sakinliğimizi koruyup, yeni bir seri için kolları sıvama zamanı. Ben Erkan hocamızın da futbolcularımızın da bizden daha fazla önümüzdeki lig maçını beklediğine, iple çektiğine eminim."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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