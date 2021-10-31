Dubai'de ödül aldı 0:00 / 0:00

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Oyunculuğunun yanı sıra TR 40 33 Productions adlı şirketiyle yapımcılık da yapan Murat Cemcir, Dubai'de düzenlenen META Sinema Forumu'nda 'En İyi Çıkış Yapan Yapımcı' ödülü aldı.

Pandemi döneminde durgunlaşan sinema sektörüne hareket getirmesi adına Expo Dubai etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'META Sinema Forumu'nda Murat Cemcir'e ödülünü Festival Başkanı Leila Masin verdi.

META ülkeleri arasında hem yapımcı hem de oyuncu olarak 23.056.860 kişiye ulaşarak elde ettiği gişe başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Cemcir, sinema sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı sunumda bilgilerini ve deneyimlerini paylaştı. Başarısının nedenlerinin doğru piyasa analizi, filmlerin pazarlama - tanıtım stratejileri ve reklam planlamaları olduğunu söyleyen Murat Cemcir, Dubai'de bulunduğu süre içinde Kuzey Afrika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'da çekilecek filmlerle ilgili olarak iş birliği bağlantılarına imza attı.