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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozunu paylaştı!

        Murat Dalkılıç aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozunu paylaştı!

        Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Murat Dalkılıç, kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim şimdilerde yeni aşkıyla mutluluğun tadını çıkarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:04
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        Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle verdiği pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Bir dönem Hande Erçel ile aşk yaşayan sonrasında ise Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bir ilişkiye başlayan Murat Dalkılıç, şimdilerde Eda adında bir genç kadınla yeni bir aşka yelken açtı.

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        Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda arkadaşları ve sevgilisi olduğu iddia edilen sarışın bir kadınla görüntülenmişti. Çıkan iddiaların ardından Dalkılıç, aşkı belgeledi.

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        Bir süre aşk iddialarına sessiz kalan Murat Dalkılıç, ilan-ı aşk etti ve sarışın sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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        İşte Murat Dalkılıç'ın sevgilisiyle yaptığı paylaşım...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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