Murat Dalkılıç aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozunu paylaştı!

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Bir dönem Hande Erçel ile aşk yaşayan sonrasında ise Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bir ilişkiye başlayan Murat Dalkılıç, şimdilerde Eda adında bir genç kadınla yeni bir aşka yelken açtı.