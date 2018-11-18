Şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Cadde'nin haberine göre, rol aldığı 'Dünya Hali' filminin gişede beklenen sayıya ulaşamaması sonucunda, çıkan haberler hakkında Murat Dalklıç, şunları söyledi:
"DAHA YOLUN BAŞINDAYIM"
Sinemaya daha yeni başladım, niye bırakayım? Olabilir bazen çok inanarak çektiğiniz film gişede sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bunlar hayatın her alanında olabilen olaylar. Ben daha çok yolun başındayım, yaşaya yaşaya tüm bunları tecrübe edeceğiz. Şarkıcı değilde, oyuncu olarak bir deneme yaptım ve bu benim için iyi bir denemeydi.
Bu işin eğitimini almış birisi olarak benim amacım hem kameranın önünde, hemde arkasında bir şeyler başarmak. Sinema böyledir, herkes çok iyi bilir ki bazı filmleri seyirci alır bağrına basar, sahiplenir. Bazı filmlerde bu şansı yakalayamaz. Sinema filminin başarısı, çok fazlaca etkenin bir araya gelmesi ile doğru orantılı.
"BEN YAPIMCI DEĞİLİM"
Filmin yapımcılığını da Murat Dalkılıç'ın yaptığı yönünde ki haberlere de açıklık getiren başarılı şarkıcı, "Ayrıca birçok yerde okudum, filmin yapımcısı benmişim. Yok böyle bir şey arkadaşlar, ben bu filmde rol alan oyunculardan birisiydim sadece o kadar. Filmimiz gerçekten şansız bir seyirci ile buluştu. Filmimiz vizyona girdiğinde önceki filmler zaten gişede ivmesini çoktan almışlardı. Dolayısıyla da yeterli sayıda salonda yer bulamadık. Tüm bunlar bir araya gelince de sonuç bu oldu. Ama dediğim gibi yaşaya yaşaya öğrenmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.
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