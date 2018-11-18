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"BEN YAPIMCI DEĞİLİM"



Filmin yapımcılığını da Murat Dalkılıç'ın yaptığı yönünde ki haberlere de açıklık getiren başarılı şarkıcı, "Ayrıca birçok yerde okudum, filmin yapımcısı benmişim. Yok böyle bir şey arkadaşlar, ben bu filmde rol alan oyunculardan birisiydim sadece o kadar. Filmimiz gerçekten şansız bir seyirci ile buluştu. Filmimiz vizyona girdiğinde önceki filmler zaten gişede ivmesini çoktan almışlardı. Dolayısıyla da yeterli sayıda salonda yer bulamadık. Tüm bunlar bir araya gelince de sonuç bu oldu. Ama dediğim gibi yaşaya yaşaya öğrenmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.