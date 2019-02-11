Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, barkovizyonda klibini yayınlayan Murat Dalkılıç, "Maşallah şarkıyı ezberlemişsiniz. Bu gece çok güzel olacak belli" diyerek seyircilere iltifatta bulundu.

Seyircinin enerjisiyle sahnede adeta coşan ünlü şarkıcı bir an olsun yerinde duramadı. Terler içinde kalan Murat Dalkılıç ile unutulmaz bir gece yaşayan misafirler karşılıklı iltifatta bulundu.





Seyircilerin "Müthişsin, alın terin bu senin" sözlerine Dalkılıç, "Siz müthişsiniz, siz eğlendikçe ben de daha çok hareketleniyorum. İnşallah bu gece için fazla fazla kıyafet getirmişlerdir, baksanıza sırılsıklam oldum"diyerek esprili konuştu.