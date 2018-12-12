2 | 10

Habercilerin sorularına da yanıt veren şarkıcı, BGM’de ki konserine olan ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Dalkılıç, “Bostancı konserim için toplantı yaptık. Biletler tükenmek üzereymiş. Yoğun ilgiden çok etkilendim. Bu yüzden bende sevenlerime karşılığını verip çok eğlenecekleri bir sahne yapmayı planlıyorum. Her ayrıntısı mükemmel olsun istiyorum” diye konuştu.