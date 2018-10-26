Cadde'nin haberine göre, yakın bir arkadaşı ile alışverişe gelen Murat Dalkılıç'ın moralsiz ve keyifsiz hali dikkati çekti.

27 Ekim'de vereceği konser öncesinde alışverişe çıkan şarkıcı, hem konseri, hem de önümüzdeki günlerde vizyona girecek filminin galası için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

Sürekli olarak telefon görüşmesi yapan Dalkılıç, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

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