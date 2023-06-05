Murat Deliveli son yolculuğuna uğurlandı

HABERTURK.COM

Turizm sektörünün önemli isimlerinden, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Kurucu Başkanı Murat Deliveli, 88 yaşında sağlık sorunları nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve Marmaris'in ilk otellerinin kurucularından olan Murat Deliveli’nin vefatı sevenlerini ve turizm dünyasını yasa boğdu.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Kurucu Başkanı ve Hataylılar Derneği kurucu başkanı olan Murat Deliveli, bir dönem Marmaris Belediye başkan vekilliği de yapmıştı. Murat Deliveli’nin cenazesi, Yeşil Camii'nde ikindi namazını müteakip şehir mezarlığında defnedildi.

ÖNERİLEN VİDEO