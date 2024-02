Murat Kurum: Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek

İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Sizlere söz veriyorum. Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek. Ailelerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza zaman kalacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te düzenlenen mitingde konuştu. Mitinge Kurum'un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de katıldı. Bu arada bir konuşma yapan Murat Kurum'un gündeminde kentsel dönüşüm çalışmaları ve Pendik'e yapılan yatırımlar vardı. Kurum, "Bütün İstanbul'da 39 ilçede 964 mahallemizde kentsel dönüşümü vatandaşımızla el ele vereceğiz. Vatandaşımız mağdur etmeden hep birlikte İstanbul'umuzun dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.

"49 GÜN HER EVE GİDECEĞİZ"

Seçimlere 49 gün kaldığını belirten Kurum, "Şimdi kıymetli kardeşlerim 31 Mart'a çok az kaldı. Artık şurada 49 günümüz kaldı. 49 gün her eve gideceğiz. Her gönüle gireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden 31 Mart akşamına kadar bütün kardeşlerimize, projelerimizi, hayallerimizi bir bir anlatacağız ve 31 Mart akşamı da şunu diyoruz. İstanbul'un her yerinde bir bayram havasıyla hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir seçimi inşallah tüm İstanbullu kardeşlerimizle Pendik'imizle birlikte alacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Gittiğimiz her yerde bu sevgiyi, bu coşkuyu görüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamına kadar da hiçbir şekilde rehavete kapılmadan aynı anlayışla, aynı motivasyonla çalışacağız" ifadelerini kullandı.