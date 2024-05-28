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        Murat Kurum’dan "İliç" iddialarına yanıt

        TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, CHP'nin İliç'teki maden kazasıyla ilgili iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:09
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        Kurum'dan "İliç" iddialarına yanıt
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        Murat Kurum, "İliç" iddialarına yönelik “Bugün dillerine doladıkları ÇED kararı, 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

        Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün partisinin grup toplantısında, Türk milletini yasa boğan İliç’teki maden faciasına ilişkin kendisine iftira attığını belirtti.

        "TEKNİK AÇIDAN TAMAMEN YETERSİZ VE EKSİK"

        Bu acı verici hadisenin yerel seçim sürecinde de kirli bir siyasete malzeme edildiğini kaydeden Kurum, “Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş ama ne hikmetse CHP’li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir. Her şeyden önce Sayın Özel açıklamasında, teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekun kasıtlı ve hedef gösterici siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

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        "21 KURUMUN ORTAK GÖRÜŞÜ"

        Bakanlığı döneminde, söz konusu işletmeye verilen ÇED raporunun gündeme getirildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

        “ÇED sürecinde sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz. Çevresel Etki Değerlendirme kararları Bakanlığımızın tek başına yaptığı değerlendirme sonucu verilen kararlar değildir. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır.

        İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır.

        Siyaset, millete hizmet aracıdır ve bu hizmet yalanla, iftirayla, haksız suçlamalarla yapılabilecek, sürdürülebilecek bir iş değildir. Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel’i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum. Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş’ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel’in İliç’teki canlarımız üzerinden siyaset yapmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.”

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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