Fiba Commercial Properties, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından 11. kez düzenlenen ve ana sponsorluğunu üstlendiği AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne katıldı.



Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin’in katımıyla gerçekleşen ve JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş’ın sorularını yanıtladığı “Gündem, AVM Yatırımları, Gelecek” temalı söyleşide Murat Özyeğin, gündemi ve olası piyasa beklentilerini değerlendirerek AVM yatırımlarının bugünü ve geleceği ile ilgili görüşlerini paylaştı.



Özyeğin, “Fiba Grubu olarak iş yaşamındaki yolculuğumuzda önemli tecrübeler kazandık. Bu edinimlerden en önemlisi; ‘en kötü sandığımız günün aslında o kadar kötü olmadığı, kendimizi en yukarda gördüğümüz gün ise düşündüğümüz gibi dünyanın tepesinde olmadığımız’ gerçeği idi. İş yaşamında en kritik nokta; gerçekçi elle tutulur ve her kesin kabul edeceği seviyelere gelmek. Biz, ne olmadığımızı biliyorduk bence en önemlisi bu” dedi.

Yeni nesil AVM anlayışıyla ilgili konuşan Özyeğin; “En kritik konu kiracıların performansını, müşteri profilini, ihtiyaçlarını ve yaptıkları ticareti yakından takip etmek. Bu dataları toplamak, analizler yaparak karar mekanizmaları oluşturmak. Kiracılardan uzak durmak değil, birlikte değer yaratmak gerekiyor. Bu nedenle yeni nesil AVM’lerin kiracısıyla çok yakın ilişki içinde olması gerektiği kanaatindeyim. Gelişen yeni teknolojileri takip etmek büyük önem taşıyor. Ülkemizde ticari gayrimenkul alanı daha komplike, farklı teknolojilerle, taktiklerle yönetilmesi gereken bir sektör oldu. Ancak sektörümüz ne yazık ki herkesin her işi yapabileceğini sandığı bir alan. Yeni düzende bu mantığın işleyemeyeceği kadar rekabet halindeyiz. Özgün olmak ve işi ehline bırakmak gerekiyor. ‘O yapmış bende yaparım’ dememek lazım. İhtiyacı, piyasayı çok dikkatli incelemek gerek. Yeni trendler yatırım kararlarını etkiliyor. İnsanların artık ‘ben neyi farklı yaparım’ diye sorgulaması gerekiyor” dedi.Zirvenin açılış oturumu ise Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman tarafından yapıldı. Kahraman, “Hali hazırda Türkiye’de ve global arenada AVM yönetimi yapıyoruz. Bu tecrübelerin sektör paydaşlarımıza değer katacağını fark ettik. Bu değeri hem kendi ticari gayrimenkullerimize hem de diğer kurumlara aktarmak için Fiba CPM’i kurduk” dedi.Kahraman, “Müşteri, kiracı ve yatırımcı taleplerini en verimli koşullarda bir araya getireceğiz. Yönetilecek tüm projelere maksimum fayda sağlamak için çalışacağız. Daha önce de sahiplendiğimiz prensiplerimizi bu çatı altında da devam ettirerek projelerin sürdürebilir olması, bölgesine artı değer katmasına odaklanacağız” dedi.