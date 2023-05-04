Depremzedeler yararına gerçekleştirilen 'Seyir' başlıklı konserin girişinde Murat Salim Tokaç, tamburun bir ağaç kütüğünden müzik aleti haline dönüşümünü anlattı. Usta müzisyen, ayrıca konserin başında Aşık Veysel'in 'Ben Gidersem Sazım Sen Kal' şiirini seslendirdi.

İlk eser olarak bestekar Refik Fersan'a ait olan nihavent makamında bir peşrevi yorumlayan Tokaç, konser boyunca enstrümantal eserlerden oluşan bir repertuvar icra etti.