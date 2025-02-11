Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Murat Sancak, PFDK'ye sevk edildi - Futbol Haberleri

        Murat Sancak, PFDK'ye sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 22:43 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Murat Sancak, PFDK'ye sevk edildi
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

        Beşiktaş ve Bellona Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat, Corendon Alanyaspor'un ise saha olayları sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

        TÜMOSAN Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat ile futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edilirken, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

        Ayrıca Konyaspor futbolcusu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

        Net Global Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!